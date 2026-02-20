В Волгоградской области ввели режим «Ракетная опасность»

В Волгоградской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее уведомление поступило жителям от МЧС. Граждан призывают сохранять спокойствие, не подходить к окнам и избегать открытой местности. В экстренных случаях звонить по номеру 112.

Напомним, аналогичное предупреждение действовало в регионе 12 февраля. Тогда на территории объекта Минобороны близ поселка Котлубань произошло падение обломков с возгоранием, которое удалось ликвидировать. Поселок временно эвакуировали. По данным Минобороны, средствами ПВО было сбито пять крылатых ракет (регионы не уточняются).

Сейчас Росавиация закрыла аэропорт Волгограда. Рейсы из Волгограда в Москву DP 6970 (Победа) и SU 1185 (Аэрофлот) задерживаются. Вылет DP 6970 перенесли с 21:10 на 01:10, SU 1185 отправится в 23:45 вместо 21:45.

По состоянию на 23:28 по местному времени, рейс DP 6970 задерживается до 02:10. Рейс SU 1185 отложен до 06:00.

Нина Шевченко