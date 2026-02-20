Волгоградский суд списал долг по кредитке погибшего участника СВО

Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес решение в пользу матери погибшего участника СВО, полностью отказав банку во взыскании задолженности по кредитной карте в размере около 42 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Договор на кредитную карту погибший оформил еще до участия спецоперации, в декабре 2022 года. Суд установил, что на военную службу по контракту волгоградец отправился в октябре 2023 года.

Боец погиб в мае прошлого года. После этого его мать вступила в наследство. Согласно Федеральному закону № 377-ФЗ, если заемщик погиб в ходе СВО, его обязательства по кредитам (и обязательства наследников) прекращаются, отметил суд.

