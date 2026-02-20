Главные новости за 20 февраля. Кавказ

Ленинский районный суд Ставрополя отправил под стражу первого заместителя министра культуры Ставропольского края, проходящую по делу о мошенничестве в особо крупном размере при организации Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте».

За год в Ставропольском крае субсидией на компенсацию расходов по ЖКУ воспользовались около 32 тыс. местных жителей. В этом году количество получателей выросло до 157 тыс.

Российский пианист Елисей Мысин, уроженец Ставрополя, завоевал второе место на престижном Международном Моцартовском конкурсе в Зальцбурге. Пятнадцатилетний музыкант выступил в категории «фортепиано» и впечатлил жюри мастерством исполнения произведений Моцарта.

Черкесский городской суд обязал жителя села Чапаевского Прикубанского района Карачаево-Черкесии выплатить «Россети Северный Кавказ» 97,7 млн руб. за незаконное потребление электроэнергии, сообщает пресс-служба компании. Мужчина подключил более 180 устройств для добычи криптовалюты напрямую к электросетям, минуя счетчик.

В Ставрополе экстренные службы устраняют последствия ураганного ветра, порывы которого достигали 23 м/с. К утру поступило 58 обращений, 17 из них уже обработаны. Большая часть заявок — 29 — касается падения или угрозы падения деревьев и веток. К настоящему моменту отработано 14 таких обращений, остальные находятся в процессе выполнения.

Силовики пресекли деятельность гражданина РФ в Ставрополе. В спецслужбе заявили, что этот человек входил в одну из украинских организаций, запрещенных в России, и готовил диверсионно-террористический акт на период празднования 23 февраля. Утверждается, что мужчина планировал нападение на административное здание ставропольского филиала фонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга».