Главные новости за 20 февраля. Новороссийск

Над Черным морем сбили 28 украинских БПЛА в ночь на 20 февраля, сообщили в Минобороны России.

Адвокат из Геленджика получил срок в виде трех лет лишения свободы за покушение на мошенничество. Установлено, что он планировал получить от клиента 1,5 млн руб. якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов.

Суд запретил деятельность реабилитационного центра «Академия свободы» в Анапе. Учреждение оказывало социальную реабилитацию для зависимых с нарушениями действующего законодательства.

Метеоролог Александр Шувалов объяснил отсутствие норд-оста в Новороссийске этой зимой. Он предположил, что до наступления весны в городе можно будет не ждать холодного северо-восточного ветра.

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство Сергея Шишкарева об увеличении доли в ГК «Дело» до 51%.

На побережье Черного моря продолжаются работы по ликвидации последствий мазутной ЧС. Снимки из космоса не зафиксировали загрязнений нефтепродуктами в акватории.

В рамках процедуры «русской рулетки» госкорпорация «Росатом» предложила Сергею Шишкареву продать долю в «Деле» за 77 млрд руб., или выкупить вторую долю за 74 млрд.