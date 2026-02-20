В Волгограде завели дело после обрушения потолка в общежитии из-за прорыва трубы

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с ненадлежащим содержанием общежития в Ворошиловском районе Волгограда. Поводом для вмешательства центрального аппарата ведомства стали жалобы жильцов дома на ул. Линейной, 5.

Здание 1952 года постройки признано аварийным лишь в 2024 году. 17 февраля на чердаке общежития прорвало трубу, все этажи затопило. Вследствие этого в в одной из квартир обрушился потолок, из-за чего получила травму собственница квартиры. Несмотря на то, что после происшествия жилье пострадавшей официально признали непригодным для проживания, сроки расселения дома, согласно официальным документам, наступят только в 2031 году. Обращения к компетентные органы результата не принесли.

В региональном управлении СКР по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Господин Бастрыкин поручил руководителю областного управления Василию Семенову представить отчет о ходе расследования и доложить о мерах, принимаемых для восстановления прав жильцов. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Нина Шевченко