«Сибирь» проиграла «Авангарду» в матче КХЛ по буллитам

ХК «Сибирь» уступил «Авангарду» в матче КХЛ по буллитам. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу омичей (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

В составе новосибирцев единственную шайбу забросил Энди Андреофф. По итогам этого матча «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, омская команда расположилась на втором месте.

«Первый натиск первого периода где-то выдержали. Хорошо, что забили гол. Ключевой момент был при нашем большинстве пять на три. Если бы мы его реализовали, возможно, мы бы сегодня победили. А так — боевая игра, взяли очко на выезде, это тоже неплохо», — прокомментировал игру главный тренер новосибирской команды Ярослав Люзенков.

Следующую игру «Сибирь» проведет с «Нефтехимиком» 22 февраля, «Авангард» в этот же день встретится с «Амуром».

Александра Стрелкова