В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

По данным ведомства, ограничения действовали в течение непродолжительного времени — с 18:12 до 18:35 по московскому времени. Таким образом, работа воздушной гавани была скорректирована примерно на 25 минут. После стабилизации обстановки аэропорт вернулся к штатному режиму функционирования.

В Росавиации подчеркнули, что подобные меры вводятся исключительно в целях обеспечения безопасности полетов. Решения о временном ограничении операций принимаются с учетом текущей ситуации и направлены на минимизацию возможных рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.

На период действия ограничений прием и отправка рейсов были приостановлены. После их снятия авиасообщение было оперативно восстановлено. О возможных изменениях в расписании пассажирам рекомендовано уточнять информацию у авиаперевозчиков и в справочных службах аэропорта.

Аэропорт Геленджика обслуживает внутренние рейсы и является одним из ключевых авиаузлов Черноморского побережья в курортный сезон. В настоящее время воздушная гавань продолжает работу в стандартном режиме.

Мария Удовик