Рядом с Невинномысском остановили автомобилиста с долгом 1,9 млн рублей

Вблизи Невинномысска сотрудники спецбатальона ГАИ остановили автомобилиста с долгом по исполнительным производствам, который превысил 1,9 млн руб. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проведенного рейда инспекторы остановили еще два автомобиля. У водителя в Андроповском округе задолженность превысила 46 тыс. руб., а у третьего (тоже остановили в окрестностях Невинномысска) превысила 64 тыс. руб.

Однако последний автомобилист сразу оплатил задолженность, а два других транспортных средства увезли на спецстоянку, на них наложили арест.

Мария Хоперская

