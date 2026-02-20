Подростков, напавших на екатеринбуржца, отправили под домашний арест

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест четверых подростков, обвиняемых в нападении на мужчину на улице Шаумяна, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Им предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемых под стражу. Однако суд отказал в удовлетворении этого требования, ссылаясь на то, что трое из них не достигли совершеннолетия. Они пробудут под домашним арестом до 18 апреля.

По версии следствия, вечером 16 февраля компания молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет обрызгала неизвестного им мужчину перцовым баллончиком, после чего произвела выстрел из предмета, похожего на пистолет. Ранее «Ъ-Урал» писал, что один из подростков выстрелил потерпевшему в голову из сигнальной ракетницы. Мужчина был госпитализирован в больницу № 23 с химическим ожогом глаз и шеи.

Ранее делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Полина Бабинцева