В Краснодаре возбудили дело после нападения на студентов колледжа

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Поводом для процессуального решения стали сведения, опубликованные в медиапространстве, о конфликте в одной из пекарен на улице Зиповской, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Согласно распространенной информации, владелец и сотрудник торговой точки вступили в конфликт с двумя студентами колледжа. По предварительным данным, причиной инцидента стал малозначительный повод. В ходе ссоры к подросткам была применена физическая сила, при этом одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

По поручению руководителя следственного управления по краю уголовное дело возбуждено следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодар регионального управления следкома. Действия фигурантов квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Сейчасследователь проводит комплекс необходимых процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначаются экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы конфликта.

В следственном управлении подчеркнули, что ход расследования поставлен на контроль в аппарате ведомства. Процессуальная проверка продолжается, по ее итогам будет дана окончательная правовая оценка действиям причастных лиц.

Мария Удовик