В Черноземье 25 февраля потеплеет, ожидается снег с дождем, до +1°C

В среду, 25 февраля, жителей Черноземья ожидает потепление и снег с дождем. Температура будет варьироваться от –4°C до +1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –2°C до +1°C. Ветер до 6 м/с. Вечером и ночью прогнозируется снег с дождем.

В Воронеже температура будет варьироваться от –2°C до +1°C, а порывы ветра до 3 м/с. Утром и ночью возможен снег с дождем.

В Курске температура утром составит –1°C, днем поднимется до 0°C, вечером вернется к показателю –1°C, а ночью опустится до –4°C. Ветер до 6 м/с. Вечером и ночью прогнозируются осадки.

В Липецке утром температура воздуха составит –1°C, днем будет 0°C, вечером опустится до –2°C, а ночью — до –3°C. Ветер с порывами до 5 м/с. Утром, днем и ночью ожидается снег с дождем.

В Орле утром температура составит –1°C, днем останется на том же уровне, вечером опустится до –2°C, а ночью — до –3°C. Ветер — до 7 м/с. Утром, днем и ночью вероятны осадки.

В Тамбове утром температура составит –1°C, днем поднимется до 0°C, вечером вернется к показателю –1°C, а ночью опустится до –2°C. Ветер с порывами до 2 м/с. В течение суток будет идти снег с дождем.

Алина Морозова