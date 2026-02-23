В Черноземье 24 февраля будет пасмурно с осадками, до –6°C

Во вторник, 24 февраля, жителей Черноземья ожидает снег с дождем. Температура будет варьироваться от –6°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура будет варьироваться от –1°C до +1°C. Южный и восточный ветер 1–2 м/с.

В Воронеже утром ожидается –3°C, днем потеплеет до –1°C, а вечером и ночью — до 0°C. Южный и юго-восточный ветер 1–2 м/с.

В Курске столбик термометра утром покажет 0°C, днем и вечером слегка поднимется до +1°C, а ночью вернется к утренним значениям. Южный ветер 1–2 м/с. Снег с дождем ожидается только утром.

В Липецке утром температура воздуха составит –3°C, днем и ночью — –1°C, а вечером кратковременно потеплеет до 0°C. Южный и юго-восточный ветер 1–2 м/с.

В Орле температура в течение дня составит 0°C…+2°C. Южный ветер, 2 м/с. Снег с дождем возможен утром и вечером.

В Тамбове будет значительно холоднее: утром столбик термометра покажет –6°C, днем — –3°C, а вечером и ночью — –2°C. Юго-восточный ветер 1–2 м/с.

Алина Морозова