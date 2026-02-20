В Новороссийске объявлена ракетная опасность, работают сирены
На территории Новороссийска действует угроза ракетной опасности, сообщил мэр Андрей Кравченко. В городе запущены системы оповещения населения.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Жителям Новороссийска рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, альтернативным вариантом укрытия является подземный паркинг.
Андрей Кравченко призвал горожан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.