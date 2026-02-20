Желавшие встретиться с Басилашвили и Боярским петербуржцы попали в руки мошенников

Жители Санкт-Петербурга получили сообщения в Telegram с предложением приобрести появившиеся билеты на творческие встречи с актерами Олегом Басилашвили и Михаилом Боярским. О схеме мошенников предупредили в Театре им. Ленсовета.

Администрация культурного учреждения после обмана приняла решение закрыть лист ожидания на оба эти мероприятия. При этом в театре не владеют информацией о том, как аферисты могли получить сведения о желающих приобрести билеты на мероприятия. Театралов предупредили, что сотрудники билетного стола никогда не будут писать зрителям в мессенджеры.

В комментариях нашлись жертвы аферистов. Некоторые петербуржцы отдали мошенникам 24 тыс. рублей ради встречи с кумирами.

Татьяна Титаева