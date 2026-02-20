В ДТП в Буденновском округе погибла 46-летняя автомобилистка
В аварии в Буденновском округе Ставропольского края погибла 46-летняя автомобилистка. ДТП случилось днем 20 февраля на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, местная жительница за рулем Opel не уступила дорогу проезжавшему «КамАЗу». Автомобили столкнулись.
В результате случившегося водитель легковушки скончалась на месте.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются.