В ДТП в Буденновском округе погибла 46-летняя автомобилистка

В аварии в Буденновском округе Ставропольского края погибла 46-летняя автомобилистка. ДТП случилось днем 20 февраля на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, местная жительница за рулем Opel не уступила дорогу проезжавшему «КамАЗу». Автомобили столкнулись.

В результате случившегося водитель легковушки скончалась на месте.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская