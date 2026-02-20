На космических снимках Черного моря не выявили нефтяных пятен

На побережье Черного моря продолжаются работы по ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов. На заседании правительственной комиссии заявили, что за прошедшую неделю на береговой линии не обнаружили новых выбросов мазута, передает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Загрязнений не продемонстрировали и космические снимки, сделанные в районе крушения танкеров в акватории Черного моря. Подтвержденных пятен нефтепродуктов не зафиксировано.

На заседании комиссии озвучили, что с начала работ по ликвидации ЧС на побережье Черного моря собрали более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Волонтеры и сотрудники экстренных служб очистили 3 тыс. км береговой линии, на специальных площадках утилизировали или направили в хозяйственный оборот свыше 179 тыс. т замазученного грунта.

В настоящее время в ликвидации мазутной ЧС принимают участие 764 человека и 184 единицы техники.

София Моисеенко