ХК «Автомобилист» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Екатеринбурге. Счет в игре составил 2:5.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Степан Хрипунов (20:21) и Семен Кизимов (48:06). У «Адмирала» отличились Никита Ефремов (09:05), Кайл Олсон (дубль: 14:01 и 56:48), Дмитрий Завгородний (33:56) и Аркадий Шестаков (59:44).

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (68 очков) занимает четвертое место, «Адмирал» (40 очков) — на 11-м месте.

Следующий соперник «Автомобилиста» — «Драконы». Матч пройдет 22 февраля в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева