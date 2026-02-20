Над Ростовской областью сбили один БПЛА

В период с 8:00 мск до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Ростовской областью один БПЛА. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего над территорией РФ за это время сбили 12 БПЛА: четыре — над Белгородской областью, по три — над Брянской и Курской областями и один — над Орловской областью.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», еще два БПЛА над Миллеровским и Чертковским районами были сбиты с 23:00 19 февраля до 07:00 20 февраля.

Мария Хоперская