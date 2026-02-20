В Новороссийске пройдут ночные учения со стрельбами
В порту Новороссийска проведут учения с применением стрельб с 23 на 24 февраля. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.
Учения военно-морской базы пройдут в период с 23:00 23 февраля до 01:00 24 февраля. Во время учений НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.
В период тренировочных мероприятий НВМБ в порту Новороссийска запрещается движение маломерных судов и всех видов плавательных средств.