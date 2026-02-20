Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга выгодных вкладов в юанях

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге самых выгодных банков для открытия срочного валютного вклада в китайских юанях в феврале 2026 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 17.02.2026 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты при составлении рейтинга учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличия дополнительных условий, территориального охвата банка и других критериев.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00 до 4,50% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 ОГРН 1020280000190

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»