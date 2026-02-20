Суд рассмотрит дело волгоградца, который стал жертвой и пособником мошенников одновременно

Астраханские полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении 23-летнего жителя Волгоградской области. Его подозревают в пособничестве телефонным обманщикам, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Следствие установило, что с подозреваемым с зарубежных телефонных номеров связался «сотрудник военкомата» и попросил назвать код для подтверждения данных, получив таким образом доступ к его финансовым инструментам. Позже фигуранту позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что волгоградец пострадал от мошеннических действий и от его лица совершаются финансовые операции.

Псевдосотрудник ФСБ угрожал подозреваемому заведением уголовного дела, проводил с ним психологические беседы и в итоге предложил стать внештатным сотрудником службы. Далее фигуранта для проверки его деловых качеств отправили на «спецзадания» в Москву, Хабаровск, Саратов и Владивосток. В этих городах он забирал у якобы обманутых мошенниками граждан деньги и складывал их на специальные криптокошельки. В общей сложности подозреваемый перевел своим кураторам 8 млн руб.

Попался подозреваемый в Красноярском районе Астраханской области, куда он приехал забрать у местной жительницы 900 тыс. руб. При передаче денег его задержали силовики. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова