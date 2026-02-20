Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за обвалов в Дагестане закрыли два участка дорог

По состоянию на 20 февраля в Дагестане остаются закрытыми два участка автодорог регионального значения. Об этом сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Закрыт участок на 86-м километре автодороги граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка в Хунзахском районе. Там ранее произошел обвал скальных пород верхового откоса. Водителям предложен объезд по следующему маршруту: Харахи — Тлайлух — Цельмес — Амишта.

Работы по расчистке приостановлены из-за угрозы повторного обрушения. Кроме того, необходимо раздробить негабаритные валуны. На место перебрасывается тяжелый гусеничный экскаватор с гидромолотом.

Мария Хоперская

