Из-за обвалов в Дагестане закрыли два участка дорог
По состоянию на 20 февраля в Дагестане остаются закрытыми два участка автодорог регионального значения. Об этом сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Закрыт участок на 86-м километре автодороги граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка в Хунзахском районе. Там ранее произошел обвал скальных пород верхового откоса. Водителям предложен объезд по следующему маршруту: Харахи — Тлайлух — Цельмес — Амишта.
Работы по расчистке приостановлены из-за угрозы повторного обрушения. Кроме того, необходимо раздробить негабаритные валуны. На место перебрасывается тяжелый гусеничный экскаватор с гидромолотом.