Порядка 179 тысяч тонн загрязненного песка утилизировали с побережья Черного моря

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе продолжаются. На правительственном заседании комиссии сообщили, что мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Республики Крым не выявил новых случаев выброса нефтепродуктов. Космические снимки в районе крушения танкеров не зафиксировали пятен нефти.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

С начала работ собрано более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, очищено свыше 3 тыс. км береговой линии, включая повторные очистки. В хозяйственный оборот или на утилизацию направлено более 179 тыс. тонн собранного материала.

В ликвидации последствий задействованы 764 человека и 184 единицы техники.

Вячеслав Рыжков