К 23 февраля на Кубани выросли траты на автотовары, игры и спа

Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» исследовал расходы жителей Краснодарского края к 23 февраля, сравнив данные за 1–18 февраля 2026 и 2025 годов. Выяснилось, что растет популярность подарков, связанных с развлечениями, спортом и автомобилями, пишет Бизнес ФМ Краснодар.

Наибольший рост отмечен у автотоваров: медианный чек увеличился на 12% — до 5,84 тыс. руб., число покупок — на 11%. Второе место заняли компьютерные игры: чек 3,38 тыс. руб. (+11%), покупки выросли на 11%. Тройку лидеров замыкают услуги бань и спа-центров, с увеличением среднего чека до 3,95 тыс. руб. (+10%) и ростом спроса на 9%.

Также выросли продажи гантелей (+4%, 1,85 тыс. руб.), мужского нижнего белья (+11%, 620 руб.) и парфюмерии (+12%, 4,81 тыс. руб.). Традиционные подарки теряют популярность: носки покупают на 1% реже (чек 356 руб.), пену для бритья — на 2% реже (чек 385 руб.), а продажи подарочных сертификатов сократились на 7% при среднем чеке 3,985 тыс. руб.

Эксперты отмечают усиление тренда на подарки «самим себе»: мужчины все чаще выбирают то, что действительно интересно им, а не стандартные наборы вроде «носки и пена».

