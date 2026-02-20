За год экспорт угля из Ростовской области снизился на 22%

По итогам 2025 года донские углеперерабатывающие предприятия Ростовской области экспортировали 1,2 млн т угля. Это на 22% меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики региона.

Основными направлениями экспорта стали страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Турции.

Всего за указанный период в области добыли 4,5 млн т угля. Наибольший объем добычи угля зафиксирован в ООО «Шахтоуправление «Садкинское».

Мария Хоперская