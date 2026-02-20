В Курской области построят дорогу к плодохранилищу за 107 млн рублей

Администрация Мантуровского района Курской области объявила аукцион на строительство автомобильной дороги к плодохранилищу мощностью 6 тыс. т в селе Большие Бутырки. Начальная цена контракта составляет 107 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ — от разбивки трассы до установки дорожных знаков. Необходимо построить автодорогу и съезды к объекту, включая подготовительные и земляные работы, устройство дорожной одежды, укрепление, а также монтаж искусственных сооружений и обустройство дороги.

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 23 ноября 2026 года. Гарантийные сроки составят: на земляное полотно и слои дорожной одежды — восемь лет, на верхний слой асфальтобетонного покрытия — восемь лет, на водопропускные трубы — шесть лет, на дорожные знаки — пять лет. Заявки на аукцион принимаются до 2 марта, итоги планируется подвести 3 марта.

В Мантуровском районе сельскохозяйственная компания ООО «Луч» ведет строительство плодохранилища на 6 тыс. т и модернизацию молочно-товарной фермы на 1,7 тыс. фуражных коров. Общая стоимость проектов составит 757,7 млн руб.

В начале недели были подведены итоги трех аукционов на содержание автомобильных дорог и тротуаров в Курске. Победителями признаны местные ООО «Курскдор», ООО «Интеграл-Строй» и ООО «Благоустройство».

Ульяна Ларионова