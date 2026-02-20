Аэропорт наскока

Авиакомпания Red Wings планирует осуществлять прямые перелеты из Перми в Батуми (Грузия). Информация уже появилась в расписании международного аэропорта Пермь, однако продажа билетов пока не началась. Прямых рейсов между городами не было с 2019 года. Рейсы запланированы с начала июня до конца сентября. Эксперты считают, что это направление будет востребовано у пермяков, однако пока нет гарантии, что полетная программа будет реализована.



В расписании международного аэропорта Пермь появился прямой рейс до Батуми. Согласно данным терминала, его планирует осуществлять авиакомпания Red Wings. Начало полетной программы анонсировано на 3 июня 2026 года, завершение — на 30 сентября. Ожидается, что полеты будут выполняться раз в неделю, по средам. Время в полете — три часа. В качестве типа воздушного судна указан Superjet.

На сайте авиакомпании и на поисковиках продажа билетов пока не началась, сейчас до Батуми из Перми можно долететь только с пересадкой. Туроператоры также не продают туры на этот рейс. По информации сайта Aviasales, прямой перелет в одну сторону для одного человека из Екатеринбурга в Батуми летом будет стоить 16,9–20,3 тыс. руб. (без багажа).

Полеты из Перми в Батуми были прерваны 6 июля 2019 года, после начала антироссийских демонстраций в Грузии. Тогда рейсы осуществляла авиакомпания «Победа», программа полетов изначально была рассчитана до сентября с частотой два раза в неделю. Перелеты начались 6 июня и продлились ровно месяц.

В 2023 году краевые власти заявляли о намерении открыть прямой рейс до Батуми. В том же году RedWings получила допуск на работу по маршруту Пермь — Батуми с ежедневной частотой, однако в расписании аэропорта Большое Савино тогда рейсы в Грузию так и не появились.

Стоит отметить, что к этому летнему сезону уже анонсировано открытие прямого рейса из Перми в Сухум, столицу Абхазии. Тем не менее пермские туроператоры уверены, что RedWings удастся загрузить борт до Батуми. Ольга Швецова из турагентства «Бутик путешествий» полагает, что это будет сделано в силу сравнительно небольшой пассажироемкости Superjet. Она считает, что Грузия будет востребована как в плане моря, так и экскурсий. «В Грузии очень богатые экскурсионные маршруты: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи, винодельни. Это перспективное направление»,— уточнила госпожа Швецова. По мнению эксперта, Батуми сможет составить конкуренцию Сочи, а также Армении, Азербайджану и Абхазии.

Впрочем, другие операторы осторожны в оценках перспектив рейса. «Пока продажи не пошли — сложно комментировать»,— говорит гендиректор сети турагентств «Планета» Ольга Трапезникова. Однако она также не сомневается в востребованности направления. «Это Черноморское побережье, поэтому конкурировать данное направление будет с российским югом. Конкурировать с Турцией, Египтом или с другими массовыми направлениями бессмысленно, потому что такого сервиса и таких услуг больше никто не предоставляет. К тому же сезон в Грузии более короткий: июнь — август, может быть сентябрь»,— поясняет гендиректор сети. По ее словам, в Батуми будет больше востребован самостоятельный туризм, когда люди сами покупают билеты и снимают квартиры, нежели гостиничный.

