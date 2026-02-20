Татарстан возглавил рейтинг инновационного развития АПК

По итогам ежегодного исследования инновационности регионов России в агропромышленном комплексе Татарстан второй год подряд занял первое место. Об этом сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

В тройку лучших по совокупности показателей также вошли Воронежская и Московская области. Татарстан сохраняет лидерство благодаря активному внедрению технологий, поддержке сельхозпроизводителей и сотрудничеству с институтами развития.

При этом 90% субъектов демонстрируют относительно низкий уровень расходов на инновационную деятельность. В числе лидеров по затратам — Татарстан, Воронежская область, Липецкая область и Алтайский край.

Анна Кайдалова