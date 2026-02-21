Переговоры в Женеве, приговор Варданяну и блэкаут в Белгороде
Чем запомнилась неделя 16–21 февраля: цифры, цитаты и факты
Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян
Фото: Reuters TV / Reuters
Цитаты недели
«Вор должен сидеть в тюрьме! Но есть нюансы!» (Владимир Путин выступил на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов).
«Они были тяжелыми, но деловыми» (помощник президента РФ Владимир Мединский о трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве).
«Голосовые, потом замедление, дальше не могу сказать» (глава Минцифры Максут Шадаев отказался прогнозировать будущее Telegram в России).
«Проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС» (глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что никаких изменений в тарифах ЖКХ с 1 января 2026 года не проводилось).
«Нам важно действовать с холодной головой» (министр спорта РФ Михаил Дегтярев о развитии отечественного спорта в интервью «Ъ»).
«Я думаю, что это почти невозможно» (канцлер Германии Фридрих Мерц о восстановлении полноформатных отношений с Владимиром Путиным).
Цифры недели
Оптовая стоимость яиц из-за Масленицы выросла более чем на 80%.
В России с марта введут ГОСТ на бананы. Минимальная длина плодов установлена на уровне 14 см.
До 5 тыс. военнослужащих-срочников планируют ежегодно направлять на службу пожарными в МЧС.
Вячеслав Гладков: в 11 белгородских муниципалитетах возможны веерные отключения света.
РФ по итогам 2025 года увеличила экспорт стали на 13% год к году, до 12,1 млн т. Это шестое место среди крупнейших поставщиков.
По итогам 2025 года рост выручки «Яндекса» замедлился до 32%, она составила более чем 1,4 трлн руб.
Минфин: россияне каждый год тратят в букмекерских компаниях около 2 трлн руб.
Количество гостиничных бронирований на февральские и мартовские праздники внутри России за год выросло на 34%, за рубежом — на 57%.
Циклон «Валли» побил 56-летний рекорд по количеству осадков.
Серебро Никиты Филиппова стало первой отечественной наградой итальянской Олимпиады.
Axios: в Белом доме оценили в 90% вероятность военной операции США в Иране.
По букве закона
Генпрокуратура потребовала пожизненное заключение для 15 из 19 подсудимых по делу о террористической атаке на «Крокус Сити Холл». Потерпевшие попросили ужесточить наказание четверке обвиняемых, которые непосредственно убивали людей, чтобы они не могли надеяться на УДО.
Госдума запретила передачу генетических данных россиян за границу.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов через суд добивается отправки в зону СВО.
Суд в Москве арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Ее обвиняют в получении взяток и растрате.
Бакинский суд приговорил бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики и основателя российской компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы.
В Белоруссии освободили оппозиционного политика Николая Статкевича.
Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии для политзаключенных.
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению.
Полиция Великобритании задержала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — брата короля Карла III — из-за скандала с Джеффри Эпштейном. Был отпущен спустя 12 часов.
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине.
Инициативы недели
РФ готова превратить свои военные базы в Сирии в гуманитарные хабы.
Правительство намерено ввести налог на теневые заработки трудовых мигрантов из безвизовых стран.
МАГАТЭ предложило России и Украине приостановить бои в районе ЗАЭС.
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем Памяти жертв геноцида народа СССР. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы ВОВ.
Отставки и назначения
Владимир Путин назначил Сергея Вершинина послом в Турции, освободив с поста замглавы МИД РФ. Замглавы МИД РФ назначен бывший посол России в Египте Георгий Борисенко.
Сделки недели
«Ренессанс Капитал» купил Ситибанк.
Производитель рулевых систем из Китая создал совместное предприятие в России с партнером АвтоВАЗа.
Сервис доставки и курьерских услуг СДЭК стал единоличным владельцем платежного сервиса CDEK Pay.
«Яндекс» вернулся на рынок наружной рекламы. Компания получила эксклюзивные права на продажу нового инвентаря оператора РАСВЭРО.
Производитель косметики, здорового питания и бытовой химии Supplement Group купил производство этикеток.