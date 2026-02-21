Переговоры в Женеве, приговор Варданяну и блэкаут в Белгороде

Развернуть на весь экран

Цитаты недели

«Вор должен сидеть в тюрьме! Но есть нюансы!» (Владимир Путин выступил на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов).

«Они были тяжелыми, но деловыми» (помощник президента РФ Владимир Мединский о трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве).

«Голосовые, потом замедление, дальше не могу сказать» (глава Минцифры Максут Шадаев отказался прогнозировать будущее Telegram в России).

«Проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС» (глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что никаких изменений в тарифах ЖКХ с 1 января 2026 года не проводилось).

«Нам важно действовать с холодной головой» (министр спорта РФ Михаил Дегтярев о развитии отечественного спорта в интервью «Ъ»).

«Я думаю, что это почти невозможно» (канцлер Германии Фридрих Мерц о восстановлении полноформатных отношений с Владимиром Путиным).