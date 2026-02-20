Ипотечный портфель жителей Дагестана в 2025 году вырос на 101 млрд рублей

Жители Дагестана взяли ипотечные кредиты на 101 млрд руб. в 2025 году. Ипотечный портфель вырос на 3,4% и впервые превысил годовую отметку в 100 млрд руб., следует из данных реготделения ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Эксперты связывают спрос с льготными программами, которые удержали интерес к жилью, несмотря на общее падение кредитования. Общий кредитный портфель жителей республики сократился на 5,2% и достиг 197,6 млрд руб. Потребительские кредиты упали на 13% — до 96,5 млрд руб. Ипотека стала единственным сегментом розничного кредитования с положительной динамикой.

Управляющий отделением Мурад Идрисов отметил роль льгот в сохранении спроса. Ранее, в сентябре 2024 года, ипотека падала на 34% из-за отмены безадресных программ и роста ставок, но 2025 год развернул тренд.

Просрочка по ипотеке на первичном рынке подскочила до 428 млн руб. в IV квартале 2025 года — в 2,7 раза больше, чем 151 млн руб. годом ранее. Доля выросла с 0,5% до 1,4%. Агентство «Движение.ру» зафиксировало этот рекорд.

Сбер подтвердил региональный рост: Северный Кавказ взял 13 тыс. ипотек на 35 млрд руб., на 10% больше 2024 года. Дагестан лидирует, Ингушетия прибавила 60%. Вклады жителей выросли на 15%, что поддерживает финансовую базу для кредитов. При этом сумма просрочки составила свыше 400 млн руб. Эксперты прогнозируют стабилизацию рынка при сохранении льгот и в случае выхода из текущего экономического кризиса.

Станислав Маслаков