Адвокат из Геленджика получил срок за обман клиента

В Геленджике осудили адвоката, состоящего в адвокатской палате Краснодарского края, за обман подзащитного. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани, мужчина обвиняется в покушении на мошенничество.

Согласно материалам следствия, к адвокату обратился клиент за получением юридической помощи и защиты на досудебной стадии уголовного производства. От клиента мужчина пытался получить 1,5 млн руб., которые он якобы намеревался передать сотрудникам правоохранительных органов с целью непривлечения подзащитного к ответственности. При этом, следствие установило, что адвокат не планировал осуществлять передачу денежных средств, заведомо зная о невиновности доверителя.

В отношении 47-летнего члена адвокатской палаты региона возбудили уголовное дело. В результате Геленджикский городской суд назначил ему приговор в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденного взяли под стражу из зала суда.

Кристина Мельникова