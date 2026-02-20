Здание межбольничной аптеки в Ростове выставили на аукцион за 98,6 млн рублей

В Ростове-на-Дону на аукцион выставили здание межбольничной аптеки и земельный участок под ним. Стартовая цена лота — 98,6 млн руб. Информация об этом опубликована на площадке «Торги России».

Объект находится на улице Днепроградская, 60. Площадь здания превышает 1,4 тыс. кв.м., а находится оно на участке площадью 2 тыс. кв.м.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 марта. Итоги аукциона подведут через три дня после завершения приема заявок.

Мария Хоперская