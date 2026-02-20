Энергетики переходят на усиленный режим работы в февральские праздники

«Россети Тюмень» повысят контроль за объектами электросетевого комплекса в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО в период празднования Дня защитника Отечества. С 21 по 23 февраля на территории обслуживания системообразующей энергокомпании будет введен режим технологической тишины и обеспечено круглосуточное дежурство оперативного персонала и руководящего состава.



В праздничные дни «Россети Тюмень» прекращают проведение плановых эксплуатационных работ и оперативных переключений на энергообъектах. На особом контроле находятся объекты жизнеобеспечения и социальной сферы. К ликвидации возможных технологических нарушений в трех регионах подготовлены 200 бригад в составе 915 специалистов и более 400 единиц спецтехники. При необходимости будут задействованы 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 15,5 МВт.

Энергетики приняли дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности энергоинфраструктуры, организовано взаимодействие с органами власти и экстренными службами. Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

АО «Россети Тюмень»