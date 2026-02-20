Следователи проверяют сообщения о нападении жительницы Краснодара на детей

В Краснодаре Следственное управление СК России по краю организовало проверку после сообщений о противоправных действиях женщины в отношении несовершеннолетних. В социальных сетях появились сведения о том, что на площадке возле одного из жилых комплексов женщина применила физическую силу к детям, причинив им возможные телесные повреждения. По информации соседей, подобные действия имели место и ранее, передает пресс-служба краевого СУ СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Прикубанскому округу начал доследственную проверку. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Ход проверки контролируется в аппарате следственного управления, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков