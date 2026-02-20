Авиакомпания Utair с 1 марта будет летать из Екатеринбурга в Самару ежедневно

Авиакомпания Utair с 1 марта увеличит количество рейсов в Самару из Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Дополнительный рейс планируется ввести по воскресеньям. Таким образом, полеты будут выполняться ежедневно. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Utair с 25 февраля увеличит количество рейсов между Екатеринбургом и Уфой до девяти в неделю. В понедельник и среду будет осуществляться по два рейса в день. В остальные дни недели — по одному.

Полина Бабинцева