Депутаты ЗСК обсудили развитие Староминского района

В Законодательном собрании Краснодарского края состоялся круглый стол, посвященный развитию Староминского района. Мероприятие прошло в рамках Дня муниципального образования под председательством Юрия Бурлачко. В работе приняли участие глава района Алексей Кияшко, председатель районного совета Анатолий Игнатенко, депутаты ЗСК, профильные комитеты и заместители главы муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Открывая заседание, господин Бурлачко отметил стратегическое значение района как транспортного узла с выходом к Ейскому порту и Азовскому морю, а также подчеркнул роль промышленности и пищевой отрасли в экономике территории. В частности, он выделил компанию «Прибой», производящую староминский квас и привлекающую туристов, что создает основу для развития промышленного туризма.

Председатель ЗСК обратил внимание на сдерживающие факторы, прежде всего в коммунальной сфере. Глава района доложил о ходе реализации национальных проектов и краевых программ, направленных на модернизацию общественных территорий, социальную инфраструктуру и ремонт водопроводных сетей. В частности, в 2026 году планируется благоустройство улицы Красной в станице Староминской и капитальный ремонт водопровода в хуторе Ясени. За последние два года заменено и построено почти 22 км водопроводных сетей.

Проблемной остается дорожная инфраструктура, особенно в отдаленных населенных пунктах. Коммунальные службы устраняют крупные повреждения, а администрация ищет дополнительные источники финансирования для реконструкции участков с высоким износом.

Председатель районного Совета Анатолий Игнатенко отметил краткосрочные задачи: завершение строительства учебного блока в школе №2, ввод плавательного бассейна и ремонт районной больницы. Контроль за реализацией этих проектов осуществляют местные депутаты.

Депутаты ЗСК заслушали заключения профильных комитетов по анализу социально-экономического положения района. Юрий Бурлачко поручил совместно с администрацией проработать вопросы развития детских лагерей на базе туристской инфраструктуры. Отдельное внимание уделялось проблеме обмеления рек в северной части края, ликвидации самовольных дамб и контролю за состоянием водных объектов в рамках федеральной Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

В заключение депутаты приняли резолюцию с рекомендациями по дальнейшему развитию муниципалитета, обозначив проблемные направления и пути их решения, а также подтвердили необходимость планомерной работы администрации в рамках стратегии социально-экономического развития Староминского района до 2030 года.

Вячеслав Рыжков