Жителя Кубани будут судить за призывы к терроризму

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности через интернет. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора края Игорь Бондар, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 19 июля и 3 августа 2025 года мужчина, находясь по месту жительства, разместил в сети материалы с призывами к совершению террористических актов, используя персональный аккаунт в мессенджере. Расследование проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю.

Дело передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. За совершенное деяние обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Вячеслав Рыжков

