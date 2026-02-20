В Черкесске осудили чиновника за хищение 5,7 млн руб. спортивных субсидий

Черкесский городской суд осудил трех жителей Карачаево-Черкесии за хищение 5,7 млн руб. из бюджета, выделенного на спорт. Организатор схемы — чиновник минспорта региона — получил 2,5 года колонии общего режима, его сообщники — по 2 года колонии и 1,5 года условно, сообщает пресс-служба Прокуратуры КЧР.

В марте 2020 года сотрудник министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии разработал план вывода субсидий по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Он объединился со специалистом по закупкам бюджетного учреждения и главой коммерческой фирмы. Чиновник гарантировал подконтрольным компаниям победу в аукционах, закупщик корректировал условия торгов, а бизнесмен предоставлял фирмы и счета для приема денег.

С 2020 по 2022 год группа участвовала в аукционах на поставку спортивного оборудования и инвентаря. Они подавали фиктивные заявки с завышенными ценами и ложными характеристиками товаров. Начальная цена контрактов превышала рыночную в разы, а после победы фирмы перечисляли аванс или полную сумму на счета сообщников. Товары либо не поставляли вовсе, либо завозили по минимальной стоимости, разницу обналичивали и тратили. Общий украденный объем составил 5,7 млн руб.

Следствие квалифицировало действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере. Фигуранты частично признали вину, но ущерб возместили полностью до приговора. Суд учел это, смягчив наказания: лидер схемы отправится в колонию на 2,5 года, закупщик — на 2 года, бизнесмен отделался условным сроком 1,5 года с испытанием 2 года.

Власти Карачаево-Черкесии обещают ужесточить финансовый надзор за госпрограммами спорта, где подобные схемы повторяются чаще других. Для бизнеса это сигнал перепроверять контрагентов и цены, чтобы избежать обвинений в сговоре.

Станислав Маслаков