В Геленджике осудили адвоката, обманувшего подзащитного

Геленджикский городской суд признал 47-летнего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, к адвокату обратился клиент за юридической помощью на досудебной стадии уголовного дела. Адвокат попытался получить 1,5 млн руб. якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов с целью непривлечения доверителя к уголовной ответственности, при этом зная о его непричастности и не намереваясь передавать деньги.

Суд, согласившись с позицией прокуратуры Геленджика, назначил адвокату три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу, осужденный был взят под стражу в зале суда.

Вячеслав Рыжков