Росимущество передало в управление СПбГЭУ нежилое помещение

За Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом закрепили на праве оперативного управления нежилое помещение. Объект был принят в федеральную собственности и закреплен за вузом МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пресс-службе ведомства уточнили, что недвижимость предоставлена университету для повышения качества организации питания обучающихся и работников учреждения. Площадь и местоположение помещения не уточняются.

Прежде Росимуществу поручили передать Санкт-Петербургу 100% акций киностудии «Ленфильм». Губернатор Александр Беглов в начале февраля 2026 года сообщил, что они были переданы досрочно.

Татьяна Титаева