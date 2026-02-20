Akmal’, t.A.T.u, «Снежная королева», «Салават Юлаев» и «Дополнительное время»

В ближайшую неделю в Уфе выступят певцы Akmal и Sevak, а также группы t.A.T.u, «Фактор 2», оркестр Avatar Cinematic Orchestra и «Лукманов хор». В театрах покажут «Снежную королеву», «Цирк на поляне», «Луна и листопад», «Поджигатель». Любителей хоккея ждут на матчах «Салавата Юлаева», а киноманам уфимские кинотеатры предлагают несколько кинопремьер на любой вкус.

Концерты

Akmal’ выступит в «Огнях Уфы» 22 февраля. Певец, автор-исполнитель хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Мир нам завидовал» даст два концерта в один день: в 15:00 и 19:00. Артист регулярно выступает на главных площадках страны: Государственный Кремлевский дворец, Live Арена, VK Stadium, Парк Горького, ВДНХ и других. Настала очередь «Огней Уфы».

В тот же вечер, 22 февраля, во Дворце молодежи состоится концерт Габдельфата Сафина. Народный артист Татарстана представит зрителям свою новую программу. Организаторы обещают тщательно подобранный репертуар, уникальную режиссуру, профессиональных музыкантов, световые эффекты, популярные хиты и новые песни.

Любителей инструментальной музыки ждут 22 февраля в конгресс-холле «Торатау». Здесь выступит ACO-Avatar Cinematic Orchestra с программой «Шоу саундтреков при свечах Россия vs Hollywood». В программе: произведения Ханса Циммера, Джона Уильямса, Дэвида Арнольда, Джастина Гурвица, Рамина Джавади, Эндрю Ллойда Уэббера и других известных композиторов.

В «Доме культуры» (ТРЦ «Планета») 22 февраля в очередной раз встретятся поклонники хорового пения. В одном месте их соберет шоумен Дамир Лукманов в рамках проекта «Лукманов хор». Десятки уфимцев смогут исполнить популярные песни вместе с профессиональными музыкантами.

23 февраля в MusicHall27 выступит группа «Фактор 2». Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят песни, которые за 25 лет творчества коллектива выучили многие россияне и жители стран СНГ: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» — и многие другие.

Еще один популярный коллектив их 2000-х приедет в Уфу. Группа t.A.T.u. даст концерт 26 февраля в «Огнях Уфы». Юля Волкова и Елена Катина после долгого перерыва вновь вместе разделят сцену, чтобы спеть дуэтом главные хиты коллектива: «Нас не догонят», «Робот», All the Things She Said и многие другие.

27 февраля в ресторане «Максимилианс» споет Sevak. Певец, получивший известность после выступления на Евровидении в 2018 году, представит уфимской публике свои самые популярные песни.

Спектакли

21 февраля в Русском драматическом театре покажут «Снежную королеву». Мюзикл Кима Брейтбурга по одноименной сказке Ганса-Христиана Андерсена — знакомая история маленькой Герды, которая отважно и самозабвенно отправляется на поиски Кая и которую не страшит могущество Снежной королевы. В ролях: Анна Бурмистрова, Татьяна Григорьева, Вячеслав Виноградов, Александр Степанов, Ольга Лукьянова и другие.

«Цирк на поляне» можно будет увидеть 22 февраля в Молодежном театре. Что только не происходит на полянках среди леса. Девочка Маша Лисичкина заплутала в чаще и повстречала Медведя-Потапыча и Волка-Серого. Какими бы страшными и суровыми не казались незнакомцы, желания дружить и любить живут в сердце каждого из нас. В ролях: Элина Гусева, Светлана Бронникова, Евгений Лопатин, Дмитрий Гусев, Азат Маликов.

23 февраля в Русском драматическом театре покажут спектакль «Луна и листопад» по мотивам произведения Мустая Карима «Помилование». «Как лунный листопад обрушилась любовь на Любомира Зуха, который в тот же час услышал голос, неведомо куда его зовущий. Образ красавицы, волшебницы Марии Терезы, как луна, стал преследовать его. Околдовал, заворожил… Пришла любовь!» — говорится в аннотации к спектаклю. В ролях: Григорий Николаев, Николай Рихтер, Дарья Толканева, Антон Болдырев, Олег Шумилов, Валентина Гринькова.

25 февраля в Русском драматическом театре — мюзикл «Голубая камея». История о княжне Таракановой, которая называет себя наследницей русского престола. Императрица Екатерина II посылает графа Орлова поймать авантюристку и привезти в Петербург. В ролях: Анна Бурмистрова, Николай Рихтер, Вячеслав Виноградов, Григорий Николаев, Михаил Павлов, Антон Болдырев и другие.

«Поджигатель» посетит Молодежный театр 25 февраля. Механизм обретения бессмертной славы вскрывает в пьесе «Забыть Герострата» Григорий Горин. Его герой делает все, чтобы умножить свою славу. Как Герострату удалось успешно манипулировать мнением своих сограждан? Почему вместо осуждения горожане готовы были вознести его на вершину власти? Где тот предел, который может быть поставлен на пути злодея? В ролях: Салават Нурисламов, Андрей Ганичев, Мельсик Петросян, Людмила Воротникова, Юлия Абрарова и другие.

Спорт

В ближайшие семь дней уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведет три игры на льду «Уфа-арены». 22 февраля «юлаевцы» встретятся со «Спартаком», 24-го — с «Сибирью», а 26-го — с «Трактором».

Кино

Фэнтези «Король и Шут. Навсегда». Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделённых смертью… Горшка и Князя. В ролях: Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт и другие.

Боевик «Гуантанамера». Экстремального тревел-блогера Дашу приглашают на Кубу для съёмок сюжета о глубоководном погружении. Даша не подозревает, что её заманили на Остров Свободы в связи с поисками пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории. Незадолго до кубинской революции ее дед-разведчик нашел этот документ, однако провалил задание из-за любви. Теперь 82-летнему спецагенту в отставке придется вернуться на Кубу, чтобы освободить внучку из заложников, простить и попросить прощения за ошибки молодости. В ролях: Александра Тулинова, Сергей Шакуров, Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте, Тереза Диуро и другие.

Драма «Красавица». Ленинград, зима 1941 года. После тяжёлой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознаёт всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда. В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Нигатив, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин, Ксения Копытова, Виктор Добронравов.

Триллер «Кто-то должен умереть». Когда Юля узнает об измене любимого мужа, она решает отравить и его, и его любовницу. Теперь, чтобы получить противоядие, изменщики должны доказать, что по-настоящему любят друг друга, иначе смерть неизбежна. В ролях: Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Денис Прытков.

Приключения «Дополнительное время». Сводные братья Женька и Тёма недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачева — будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки. Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе. В ролях: Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов, Ольга Торощина, Миша Шульц и другие.

Триллер «Ловушка для кролика». Дафна и Дарси — пара молодых музыкантов, сбежавших из шумного Лондона в заброшенный дом посреди валлийских лесов. Собирая для нового альбома звуки природы, они случайно записывают потусторонний шум. Вскоре на пороге их дома появляется ребенок без имени и прошлого, который хочет стать частью их семьи. Любой ценой. В ролях: Дев Патель, Рози Макьюэн, Джейд Крут, Николас Сэмпсон.

Мультфильм «Легенды». Когда-то сказочную страну Ализию охраняли пятеро Героев, но во время битвы с темным магом Даркхеллом был разрушен волшебный камень, оберегавший королевство. Герои и жители Ализии оказались превращены в десятилетних детей, лишившись силы и единства. Но один из героев, Данаэль, находит способ снять проклятие и вернуть группе прежнюю силу. Теперь Героям предстоит вновь объединиться и отправиться навстречу новым приключениям, чтобы восстановить мир и вернуть Ализии ее былое величие.