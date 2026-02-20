На Дону выставили на продажу танкер за 20 млн рублей

В Ростовской области на продажу выставлен танкер «Палфлот-4» проекта Р 77 за 20 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

Отмечается, что судно постройки 1981 года предназначено для перевозки светлых нефтепродуктов I-III классов, в тoм чиcлe этилиpoвaннoго бeнзинa.

Кроме этого, в регионе продают сухогруз типа «Волга», который недавно прошел капитальный пятилетний ремонт. Универсальное судно предназначено для транспортировки насыпных и генеральных грузы, а также контейнеров. Сухогруз имеет три трюма общим объемом более 5 тыс. куб. м.

Наталья Белоштейн