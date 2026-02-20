Полиция завела дело на саратовца за изготовление спартанского меча

В Волжском районе Саратова возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который сделал из подручных материалов спартанский меч. Его подозревают в незаконном изготовлении оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ), сообщили в региональном УМВД.

Фото: УМВД России по Саратовской области

Сотрудники уголовного розыска обнаружили дома у саратовца самодельный меч. Выяснилось, что он относится к категории колюще-режущего оружия. Подозреваемый пояснил, что сделал меч сам из автомобильной рессоры. Применять орудие фигурант не собирался, просто решил сделать копию меча, которым, по его словам, вооружались спартанцы.

Саратовцу может грозить до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Марина Окорокова