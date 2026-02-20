Ставрополье в 2025 году увеличило производство молока на 4,7%

Животноводы Ставропольского края в 2025 году произвели 595,4 тыс. тонн молока, что на 4,7% больше, чем в 2024-м, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сельхозорганизациях надой вырос на 12% и достиг 244 тыс. тонн, а всего в 31 организации из 13 округов поддерживают и развивают молочное производство. Региональные власти активно инвестируют в эту отрасль: в 2025 году господдержка составила 353,7 млн руб., из них 193,3 млн руб. напрямую пошли на производство молока.

Министерство сельского хозяйства края подчеркивает ключевую роль молочного животноводства в АПК. Замминистра Сергей Бондаренко сообщил, что в 2026 году из федерального и краевого бюджетов выделят около 200 млн руб. по программе «Развитие сельского хозяйства»: 40,1 млн руб. — на производство молока, 45,8 млн руб. — на племенное скотоводство и 114,1 млн руб. — на племенной молодняк крупного рогатого скота. Эти меры были приняты по поручению губернатора Владимира Владимирова и компенсируют до 40% затрат фермерам.

С 2026 года федеральное законодательство меняет правила: субсидии на производство молока получат только малые и средние предприятия из реестра. Крупные производители переориентируются на другие инструменты — возмещение затрат на племенное животноводство, строительство и модернизацию ферм, а также льготные кредиты. Ведомство прогнозирует рост благодаря трем инвестиционным проектам в Александровском, Кировском и Шпаковском округах. В Кировском округе уже построили молочно-товарную ферму на 2 тыс. коров, вторую завершают, а девять месяцев 2025-го дали 452 тыс. тонн молока — плюс 3,5% к прошлому году.

Динамика устойчивая: за первые два месяца 2025-го произвели 88,9 тыс. тонн (+4,5%), а в 2024-м надой на корову вырос до 9,8 тыс. кг (+202 кг). Численность молочных коров держится на уровне 21,3 тыс. голов. Фермеры края наращивают объемы за счет господдержки и инвестпроектов, укрепляя позиции региона на рынке молока.

Станислав Маслаков