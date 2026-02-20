На Ставрополье в 2025 году осудили 615 пьяных водителей

Полиция Ставропольского края усилила контроль за нетрезвыми водителями и добилась заметных результатов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2025 году органы внутренних дел направили в суды 615 уголовных дел по повторному вождению в состоянии опьянения. Суды конфисковали 144 автомобиля в доход государства, и большая их часть пошла в зону боевых действий. Только за январь 2026 года дознаватели края отправили в суды еще 72 дела против таких нарушителей.

Полицейские ежедневно проводят рейды и уделяют особое внимание рецидивистам. Они останавливают подозрительных водителей, предлагают медицинское освидетельствование и возбуждают уголовные дела при отказе или подтверждении опьянения. В октябре 2025 года Георгиевский городской суд вынес приговор 34-летнему жителю Кировского округа Ставрополя. Этот мужчина уже имел судимость за пьяное вождение, но после новой остановки инспекторами ГИБДД снова отказался от медосвидетельствования. Суд назначил ему два года лишения свободы, шесть лет запрета на управление транспортом и полную конфискацию автомобиля.

Неотвратимость наказания останавливает потенциальных нарушителей и предотвращает более опасные преступления на дорогах. Повторное вождение в нетрезвом виде подпадает под статью 264.1 УК РФ. За это преступление грозит штраф до 500 тыс. руб., до трех лет тюрьмы, запрет на вождение до шести лет и конфискация машины. Похожие рейды шли и раньше: в декабре 2025 года в Ставрополе прошли проверки «Нетрезвый водитель», а в начале 2026-го зафиксировали всплеск нарушений на праздниках.

Полиция Ставрополья продолжит ежедневные патрули, чтобы дороги стали безопаснее. Рецидивисты рискуют не только машиной, но и годами жизни за решеткой.

Станислав Маслаков