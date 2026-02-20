Кредитный портфель бизнеса в КЧР превысил 50 млрд рублей

Кредитный портфель бизнеса Карачаево-Черкесии достиг почти 51 млрд руб. на 1 января 2026 года — ровно на 26% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Драйвером роста стало ускорение корпоративного кредитования во втором полугодии 2025 года. Заместитель управляющего отделением Рауф Тугов объяснил рост смягчением денежно-кредитной политики Центробанка: бизнес республики активно привлекал займы на инвестиционные проекты и покрытие кассовых разрывов.

Малые и средние предприятия показали наибольшую динамику — их обязательства подскочили на 40% до 31 млрд руб., заняв 61% всего портфеля. Крупный бизнес увеличил кредиты скромнее — на 8,5% до 20 млрд руб. Лидеры по займам — компании недвижимости (22,8% портфеля) и сельхозпредприятия (18,8%). Ранее, на 1 июля 2025 года, общий портфель юрлиц и ИП составлял 42,2 млрд руб. с годовым ростом 12,5%: крупный бизнес — 16,4 млрд руб. (+11,1%), МСП — 25,8 млрд руб. (+13,5%). Тогда Рауф Тугов отмечал охлаждение спроса из-за жесткой политики ЦБ, когда фирмы брали кредиты в основном на оборотку.

Смягчение ключевой ставки во второй половине 2025 года переломило тренд: после стагнации в начале года кредитование рвануло вверх. Рост портфеля отражает восстановление экономики КЧР: в 2023 году бизнес получил 19,8 млрд руб. кредитов (+18,7% к 2022-му), где МСП взяли 10,7 млрд руб. (в 1,5 раза больше). Тугов тогда связывал это с пополнением оборотки, покупкой оборудования и стройкой. Для сравнения, в соседней Кабардино-Балкарии портфель бизнеса в 2024 году вырос лишь на 6% до 38,7 млрд руб., с долей МСП 71% (+29% год к году). В Краснодарском крае корпоративные кредиты взлетели на 29,7% до 2,9 трлн руб. за аналогичный период.

Бизнес КЧР использует займы для диверсификации: сельхозсектор усиливает экспорт, а недвижимость — туризм и строительство жилья. Смягчение политики ЦБ стимулировало инвестиции, но Рауф Тугов предупреждает о рисках перегрева. ЦБ будет балансировать ставки, чтобы рост кредитов не разогнал инфляцию.

Станислав Маслаков