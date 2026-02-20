Дагестан вошел в число лидеров СКФО по реализации нацпроектов

Глава Дагестана Сергей Меликов на совещании подчеркнул успехи республики в реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба его администрации.

Дагестан освоил 99,2% бюджета на эти цели, что превышает средний показатель по Северо-Кавказскому федеральному округу. Сергей Меликов поблагодарил руководителей ведомств и потребовал от них максимальной эффективности в будущем.

Регион активно контрактует мероприятия, что обеспечивает своевременное завершение работ. Глава республики подчеркнул: ведомства заранее планируют задачи, чтобы избежать срывов. Он сказал: «Я бы хотел, чтобы мы выстроили работу по контрактации, как неоднократно обозначали». По итогам 2024 года Дагестан освоил 99,8% из 22,2 млрд руб. федерального бюджета на 14 нацпроектов, заключив 1,5 тысячи контрактов. Республика вошла в топ-15 регионов России по этому показателю, обогнав многие субъекты СКФО.

Сергей Меликов связал успехи с инвестициями, которые двигают социально-экономическое развитие. Инвесторы не только покрывают нужды, но и пополняют бюджет налогами. В последние годы Дагестан привлек более 60 млрд рублей в «прорывные» проекты, из них 38 млрд — частные деньги. Это создало около 3 тысяч рабочих мест, и регион занял первое место в СКФО по реализации таких инициатив. Сейчас строят три электростанции на возобновляемой энергии; они дают дополнительные мощности и приносят в бюджет десятки миллиардов рублей налогов.

Чтобы привлечь больше инвесторов, Дагестан решает земельные вопросы. Сергей Меликов отметил: определяют границы между муниципалитетами, создавая все условия для бизнеса. В 2026 году на 12 нацпроектов выделят свыше 26 млрд руб. — рекордную сумму по соглашениям декабря 2025 года. Деньги пойдут на транспорт (800 млн руб. на инфраструктуру), здравоохранение, образование и промышленность, где профинансируют 20–25 проектов против 18 годом ранее. С 2022 года динамика роста: в 2025-м участвовали в 19 проектах с приростом на 9% в ключевых сферах.

Станислав Маслаков