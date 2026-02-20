В Волгодонске возбудили дело по факту хищения 21 млн рублей у пенсионера

Полиция Волгодонска начала проверку по факту хищения у 72-летнего местного жителя 21,1 млн руб. Пенсионер передал деньги курьеру мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В своем заявлении потерпевший указал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур и банковской организации, и сообщили о якобы подозрительных операциях по его счетам. Чтобы избежать уголовной ответственности мошенники предложили пенсионеру снять деньги со счетов и направить их для проверки курьером, что он и сделал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Наталья Белоштейн