«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие меры поддержки доступны предпринимателям в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фискальная нагрузка на бизнес выросла. Так что поиск вариантов, как сократить издержки, найти выгодное финансирование или новых клиентов становится еще актуальнее. Льготные кредиты, например, под 5% годовых, субсидии и гранты, зонтичное поручительство и многое другое доступно для предпринимателей на платформе МСП.РФ, работающей по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Всего более 800 мер поддержки и 30 сервисов для малого и среднего бизнеса, самозанятых и тех, кто только планирует испытать себя на предпринимательской стезе. Об этом “Ъ FM” рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич: «На сегодняшний день финансовая поддержка малого и среднего бизнеса сфокусирована на приоритетных отраслях экономики, и в планах до конца этого года выдать порядка 900 млрд руб.

Это совместные программы с Минпромторгом для поддержки отечественных станкостроителей и робототехники, с Минэкономразвития — по развитию малых технологических компаний, совместно с Банком России и Минэкономразвития — для поддержки приоритетных инвестиционных проектов. Это льготный лизинг промышленного оборудования, это зонтичные поручительства Корпорации МСП. В частности, зонтичный механизм поручительства бесшовный, предприниматель может его получить при одобрении кредитов в банках-партнерах, а их больше 30».

При этом получить кредиты и воспользоваться другими мерами поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» можно онлайн. Подробности — на платформе МСП.РФ.