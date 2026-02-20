В Ростовской области объем выдачи льготной ипотеки снизился на 70%

В январе 2026 года в Ростовской области было оформлено 1,4 тыс. кредитов по программам государственной поддержки, что на 70% меньше, чем в декабре 2025 года, когда было выдано 4,6 тыс. льготных ипотечных кредитов. Общий объем льготного кредитования в регионе также снизился на 70%, составив 7,3 млрд руб. против 24,1 млрд в предыдущем месяце. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

Средний чек по льготной ипотеке в регионе остался практически неизменным и составил 5,2 млн руб. В декабре этот показатель был на уровне 5,2 млн руб. Средний срок кредитования сократился с 28 лет и 8 месяцев (344 месяца) в декабре до 28 лет и 6 месяцев (342 месяца) в январе. Льготные программы занимают 71% по количеству и 82% по сумме среди всех жилищных кредитов в регионе.

В Ростовской области зафиксировано одно из самых заметных падений спроса на кредиты в стране. Для сравнения, в Москве число выданных займов сократилось на 51%, в Санкт-Петербурге — на 55–56%, а в Краснодарском крае этот показатель снизился на 68-69%.

В целом по стране в январе банки выдали 47,2 тыс. льготных ипотек на 273,5 млрд руб., что на 60% меньше декабрьских показателей. Это связано с изменением условий семейной ипотеки с 1 февраля и завершением сделок 2025 года.

